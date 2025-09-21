Boca, que ganaba 2 a 0, empató 2 a 2 ante Central Córdoba y no pudo trepar a la cima

Boca Juniors empató 2 a 2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero, en el segundo tiempo del encuentro correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura.

Rodrigo Battaglia, a los 40 minutos, y Miguel Merentiel, a los 50, marcaron los goles del triunfo parcial para el dueño de casa.

Mientras que la visita lo empató con tantos de José Ignacio Florentín, los 62 minutos, e Iván Gómez, a los 83.

