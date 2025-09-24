Nuevo aumento y bono “extra” para empleadas domésticas en octubre de 2025: Cuánto cobrarán por hora

En octubre de 2025, las empleadas domésticas en Argentina recibirán los salarios actualizados correspondientes al último tramo del aumento anual fijado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), junto con el pago de un bono extra según las horas trabajadas.

Esta medida, resultado de un acuerdo paritario escalonado durante 2025, busca mejorar las condiciones económicas de las trabajadoras y formalizar aún más el sector.

Vale remarcar que el sector de trabajo doméstico en Argentina ha sido tradicionalmente uno de los más vulnerables y con menor formalización. La vigencia de la Ley de Contrato de Trabajo para Personal de Casas Particulares y la existencia de la CNTCP como comisión paritaria especializada han ayudado en los últimos años a impulsar mejoras salariales y condiciones laborales.

Aumentos y bono para empleadas domésticas en octubre 2025: ¿Cuánto cobran según categoría?

Foto: Clarín

Los incrementos anuales y el bono adicional buscan combatir la precariedad, incentivando la formalización y el reconocimiento del trabajo en casas particulares, que incluye tareas tan diversas como cuidado de niños, adultos mayores, limpieza y mantenimiento general, cocina y supervisión del hogar.

AUMENTO SALARIAL ANUAL PARA EMPLEADAS DOMÉSTICAS

El aumento salarial para las trabajadoras de casas particulares se ajusta conforme a la Resolución 1/2025 de la CNTCP, que estableció un esquema progresivo de incrementos para las diferentes categorías a lo largo del año 2025.

Este esquema busca garantizar que todos los sectores del trabajo doméstico (niñeras, caseros, supervisores y otros roles) dispongan de un salario acorde a la inflación y al contexto económico actual.

Sara Alicia Gatti, presidenta de la CNTCP, destacó que el esquema fue escalonado y que incluyó a todas las categorías para que el impacto fuera equitativo y los salarios reflejen fielmente los acuerdos paritarios vigentes durante el año.

SUELDO DE EMPLEADA DOMÉSTICA: CUÁNTO COBRARÁ POR HORA Y POR MES EN OCTUBRE 2025

Los nuevos valores salariales, que se aplican desde octubre, varían según la categoría de la empleada doméstica y si su jornada es con retiro (trabajo con horario y salida fija) o sin retiro (con permanencia en el hogar). A continuación, se detallan los valores mínimos por hora y por mes para cada categoría:

Los sueldos mensuales corresponden a una jornada completa, usualmente de 48 horas semanales.

BONO EXTRA PARA EMPLEADAS DOMÉSTICAS: QUIÉNES LO COBRÁN Y CÓMO SE PAGA

Además del aumento salarial, en octubre de 2025 las empleadas domésticas percibirán un bono no remunerativo, que se abona en efectivo junto con el sueldo del mes. El monto del bono varía según la cantidad de horas semanales trabajadas y está diseñado como un reconocimiento extra por la labor realizada durante el mes de septiembre.

Los montos del bono son los siguientes:

Trabajadoras que laboran más de 16 horas semanales: $9.500

Entre 12 y 16 horas semanales: $6.000

Hasta 12 horas semanales: $4.000

Es importante destacar que este bono no forma parte del salario básico, por lo que no genera aportes para la seguridad social ni antigüedad laboral. En el recibo de sueldo debe figurar como un ítem separado, para mantener claras las condiciones de este pago adicional.

SUELDO DE MEDIA JORNADA CON BONO INCLUIDO

Para aquellas empleadas domésticas que trabajan media jornada, generalmente se calcula el salario en base a la mitad del sueldo completo, al cual se le suma el bono correspondiente si cumplen con el requisito de horas trabajadas.

Los montos aproximados para media jornada, incluyendo el bono máximo de $9.500, son:

¿QUIÉNES COBRAN EL 30% EXTRA?

Al salario básico correspondiente a la categoría, se suman otros conceptos que incrementan la remuneración total:

Antigüedad: Las empleadas domésticas reciben un 1% adicional por cada año de permanencia en la relación laboral, acumulable y proporcional.

Zona desfavorable: Se aplica un aumento del 30% sobre el salario mínimo para las provincias o regiones consideradas con condiciones económicas y sociales adversas. Estas incluyen La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida, las Islas del Atlántico Sur y el Partido de Patagones en la provincia de Buenos Aires.

Empleadas domésticas en Argentina: último aumento salarial y bono en octubre 2025

Foto: Diario Época

Además, cuando una trabajadora realiza tareas que corresponden a más de una categoría, tiene derecho a percibir el salario de la categoría mejor remunerada en que desempeñe funciones, lo que le otorga un beneficio adicional relevante.

RECOMENDACIONES PARA EMPLEADORES Y TRABAJADORES

Con los cambios vigentes a partir de octubre de 2025, tanto empleadores como empleadas domésticas deben tener en cuenta ciertos aspectos para asegurar un correcto cumplimiento de las obligaciones laborales:

Actualización salarial: Los empleadores deben revisar los convenios y la Resolución 1/2025 para actualizar correctamente los salarios conforme a la categoría de cada empleada y la modalidad de trabajo (con o sin retiro).

Pago del bono: Debe realizarse en conjunto con el salario mensual, indicando de forma separada su cobro en el recibo para evitar confusiones y para asegurar correcta liquidación.



Control de horas trabajadas: Para la correcta aplicación del bono (que depende de horas semanales), es fundamental llevar un registro claro de la jornada laboral.

Registro y aportes: Simultáneamente, se fomenta la adhesión al débito automático para el pago de aportes y contribuciones a la seguridad social, como ya dispone la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Esto facilita la formalidad y el pago puntual.

ADHESIÓN AL DÉBITO AUTOMÁTICO PARA APORTES Y CONTRIBUCIONES

Desde julio de 2025, ARCA puso en marcha la opción de débito automático para el pago de aportes y contribuciones de empleadores de casas particulares, con el fin de evitar retrasos e incumplimientos. Los empleadores pueden adherirse mediante el portal web de ARCA, ingresando con CUIL/CUIT y clave fiscal, seleccionando la clave bancaria desde donde se efectuará el débito.

La adhesión facilita cumplir de forma puntual con los pagos mensuales de las cargas sociales, la obra social y el seguro de riesgos del trabajo, garantizando la cobertura social para las empleadas domésticas.