Alerta en Salta: “De los cinco femicidios caratulados este año, cuatro fueron de parejas actuales”

El estremecedor episodio ocurrido días atrás en barrio Hernando de Lerma, donde un hombre se quitó la vida tras atacar a su pareja creyendo que había fallecido volvió a encender las alarmas sobre la violencia de género en Salta.

En diálogo con Sin Vueltas, Pilar González, del Observatorio de Violencia contra la Mujer, advirtió sobre la gravedad de los indicadores que muestran que la problemática se intensifica.

“El femicidio es en sí mismo la conducta más violenta y extrema que existe en la violencia contra las mujeres. Pero antes hay un montón de alertas: los malos tratos, la humillación, el control, la posesión. Son señales que debemos identificar a tiempo”, señaló.

La especialista destacó que este año se observa un patrón preocupante: “Los casos se dan entre parejas actuales, es decir, mujeres que conviven día a día con un femicida en potencia.

"De los cinco casos tipificados en lo que va del año, cuatro fueron dentro de la pareja. Antes, la mayoría eran exparejas”

Otro de los puntos centrales, explicó González, es el impacto de la violencia psicológica, que muchas veces retrasa la decisión de denunciar: “A la mujer le cuesta salir porque el hombre siempre promete el cambio. Primero está la manipulación emocional, luego llegan la ira, los malos tratos y, finalmente, las agresiones físicas o las medidas extremas”.

En lo que va del año, Salta registra cinco femicidios confirmados y ocho muertes dudosas que se encuentran bajo investigación, según el Observatorio. En este sentido, destacó la importancia de los protocolos que aplica la Fiscalía Especializada en Femicidios (UFEM): “Incluso los casos que parecen suicidios de mujeres se investigan para determinar si en realidad se trató de un homicidio”.

Finalmente, subrayó la necesidad de actuar ante la primera señal: “Por lo menos que intervenga la policía y veamos qué está pasando, que protejamos a esa persona. Hoy contamos con el Polo de la Mujer, que brinda asesoramiento y acompañamiento no solo a víctimas de violencia, sino también a quienes no saben si están atravesando una situación de este tipo, ya sea en el ámbito doméstico, laboral o institucional”.