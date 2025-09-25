Se realizó un amplio operativo en zona sur por diferentes delitos

La fiscal penal interina de la Fiscalía Penal 6, Mercedes de la Cuesta, imputó de forma provisional a un joven de 19 años por robo calificado al tratarse de un vehículo dejado en la vía pública, cometido en poblado y en banda, y agravado por la participación de un menor. Además, imputó al mismo menor y a tres hombres de 18, 25 y 54 años por robo calificado por uso de arma, también en poblado y en banda y con participación de un menor.

El primer episodio ocurrió la noche del 16 de mayo, cuando un motociclista se detuvo en Circunvalación Sur junto a su pareja y, al regresar cinco minutos después, advirtió que tres personas en dos motos se estaban llevando su vehículo, que había dejado sin seguro. Un conductor de camioneta, alertado por la víctima, siguió a los sospechosos hasta barrio Solidaridad, pero regresó por temor a ser asaltado. Sin embargo, aportó un video clave para la investigación.

El segundo hecho tuvo lugar la tarde del 13 de julio en barrio Primera Junta. Allí, la víctima fue interceptada por cinco personas mientras conducía su motocicleta. Según la denuncia, intentaron hacerlo caer y uno de ellos lo amenazó con un arma blanca. Durante la persecución, el motociclista sufrió una herida en el muslo y le robaron su teléfono celular.

Tras las tareas investigativas y con orden judicial, la Policía allanó seis domicilios en los barrios Primera Junta, Santa Mónica, San Justo, Solidaridad y La Paz. El operativo permitió la detención de los sospechosos y el secuestro de numerosos elementos: teléfonos celulares, motocicletas, máquina de soldar, cédulas de identificación de motovehículos, dinero en efectivo, vestimenta, motopartes y tarjetas bancarias.

En uno de los domicilios de barrio Primera Junta se halló sustancia vegetal disecada, motivo por el cual intervino la Sección de Seguridad Interior y Narcotráfico (SINAR) de la Policía de Salta.

Durante la audiencia, los imputados mayores de edad brindaron su versión de los hechos, mientras la fiscal solicitó que continúen detenidos. Los menores involucrados quedaron a disposición del Juzgado de Menores N.º 3.