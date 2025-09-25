Llegó el calorcito y con él los mosquitos, conocé los precios de repelentes y la vacuna

Llegó la primavera y el calorcito ya empezó a sentirse, pero con las temperaturas en ascenso también aparecen los mosquitos y el cuidado es fundamental ante la posibilidad de contraer dengue u otro tipo de virus proveniente del mosquito.

Susana Carrasco, presidente de la Cámara de Propietarios de Farmacias, en CNN Salta, confirmó que hay repelentes disponibles. "Hubo un momento en que hubo escasez y estabamos todos enloquecidos", dijo.

En la oportunidad, explicó que hay un amplio margen de precios. "Tenés desdes de las cremas más económicas desde $3000 y los larga duración que puede llegar a $16 mil el larga duración".

Sobre la vacuna, Carrasco dijo para La Mañana de la CNN que "La vacuna está a $126 mil por ahí no es tan común encontralra pero hay que buscar y existe la posibilidad de hacer el pedido y conseguirlo en 24 horas", a la vez que agregó que deben aplicarse dos dósis.

Otro de los cuidados que se debe intensificar en esta época es el de la piel, si bien debemos aplicar protección solar todo el año, se sobreentiende que en este periódo las horas de sol son más prolongadas y la exposición también por distinta actividades.

En tal sentido existen distintos factores de protección que van desde los 20 a los 80 UV, la farmaceutica explicó que "dentro de los factores de protección están los de 85 que son los de más alta protección, que son para pieles delicadas y gran variedad de presiones. Tenés desde $15 hasta $30 mil, bajaron de precio en relación a años anteriores".