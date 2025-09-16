Salta se alista y articula con Nación estrategias para enfrentar al dengue

La provincia de Salta, a través del ministro de Salud Pública, Federico Mangione, participó de una nueva reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) donde se articularon acciones y estrategias para la próxima temporada de dengue, un tema central en la agenda de la reunión.

El encuentro, encabezado por el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y los titulares de las carteras sanitarias de todas las provincias, sirvió para evaluar la situación sanitaria actual del país y planificar acciones de cara a los próximos meses, para enfrentar al mosquito vector.

Uno de los temas más importantes fue la preparación para la próxima temporada de dengue, que se prevé para el período 2025-2026. Se presentó una nueva herramienta para anticipar la evolución de los casos, la cual analiza datos históricos para proyectar el comportamiento del brote y así permitir a las provincias prepararse según distintos escenarios hipotéticos.

La herramienta busca optimizar la vigilancia, la prevención y la reorganización de los servicios de salud a nivel nacional. La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, explicó que este sistema permitirá una respuesta más oportuna por parte de las distintas jurisdicciones para enfrentar la enfermedad.

Además de las estrategias de dengue, en el COFESA se discutió la adquisición de tratamientos para la Atrofia Muscular Espinal (AME). El Ministerio de Salud de la Nación anunció que se logró un acuerdo con el laboratorio Novartis para la compra de 12 kits de tratamiento a un costo menor, lo que permitirá a los bebés mejorar su calidad de vida.

Otros temas de la agenda incluyeron la estrategia para mantener el estatus de país libre de sarampión, la digitalización del registro de embarazos para agilizar las asignaciones, la integración del Buscador Nacional de Profesionales de la Salud y la implementación del nuevo Sistema de Vigilancia Epidemiológica y Reporte del Cáncer.