Desde Salud refuerzan la campaña de prevención del Dengue

En el Ministerio de Salud de la Provincia de Salta ya trabajan de cara a la próxima temporada de lluvía, es que en la última reunión del COFESA (Consejo Federal de Salud) el Ministro de Salud de la Provincia de Salta junto al titular de la cartera nacional y sus pares provinciales debatieron sobre la preparación para la próxima temporada de dengue 2025-2026, algo sobre lo que Salta viene trabajando desde hace tiempo.

En diálogo con InformateSalta el Director de Vigilancia Epidemiologica, Francisco García Campos, explicó que se está trabajando haciendo enfásis en la educación y el descacharrado, "lo importante es concientizar a la población de que no acopien tantos recipientes en desuso que van a ser contenedores de agua".

Otro punto a destacar es el que se realiza en cuanto a la concientización de los síntomas: "Paciente febril con menos de 7 días de evolución, sin otra causa aparente o con antecedentes de viaje a una zona donde circula dengue o cualquier otro arbovirosis, debe consultar inmediatamente al médico, no a la automedicación y, por supuesto, este promocionar en esta época el uso de los repelentes para evitar que te pique los moquitos".

Por último, se debe destacar que "la vacuna del Dengue se sigue aplicando, se sigue con el plan de vacunación".