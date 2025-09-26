Productores reclaman que la medida de Milei benefició solo a las grandes exportadoras

El anuncio del Gobierno nacional sobre la eliminación transitoria de las retenciones a los granos duró apenas tres días y desató fuertes cuestionamientos desde el sector agropecuario.

La resolución 682 habilitó un esquema para las Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) que permitió liquidar más de 7.000 millones de dólares en tiempo récord. Sin embargo, el beneficio no llegó a los productores primarios, según denunciaron referentes del campo.

En diálogo con FM Profesional, el dirigente radical y productor agropecuario Natalio Iglesias fue contundente: “Fue un vil negocio financiero que benefició sólo a las grandes cerealeras. No se vio favorecido el productor primario. Milei buscaba recaudar rápido 7 mil millones de dólares y en tres días las exportadoras ganaron 1.500 millones que podían haber quedado para el fisco.

"Una cosa es el productor agropecuario y otra el sector exportador. No hay que confundir”

El repentino cierre del esquema generó incertidumbre: mientras los valores de la soja y otros granos subieron en el mercado local, no lo hicieron al mismo ritmo que las operaciones de exportación. Productores de distintas provincias señalaron que las reglas estuvieron hechas “a medida” de las grandes cerealeras, que incluso registraron ventas al exterior sin tener la mercadería en su poder.

Con el regreso de las alícuotas —26% en el caso de la soja—, los precios ofrecidos a los productores volvieron a caer. Analistas remarcaron que solo las grandes agroexportadoras tienen capacidad financiera para ingresar divisas en 72 horas, como exigía el decreto, lo que derivó en una transferencia de recursos desde el sector primario hacia la agroindustria.

El costo fiscal de la medida se estimó en 1.200 millones de dólares. Para Iglesias, lo ocurrido reflejó la improvisación oficial: “Lo que se buscó fue un alivio rápido para las reservas, pero a costa de los productores. Esto no es un camino de desarrollo para el país ni una política seria para el campo”, concluyó.