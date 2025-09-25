"La estafa de Milei y Caputo": Productor rural denuncia un "robo" de USD 1.500 millones por retenciones cero

Un productor agropecuario, visiblemente indignado y exhausto, grabó un video viral desde su campo de maíz, denunciando lo que calificó como una "estafa" orquestada por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y un puñado de grandes exportadores. Según el productor, esta "jugada preparada" con las retenciones cero les costó a miles de trabajadores rurales alrededor de 1.500 millones de dólares.

"Acá estamos sembrando maíz, apostando una vez más como miles y miles de productores a lo largo y ancho del país, 10, 12, 15, 16 horas diarias", comenzó el productor. "Para enterarnos esta semana, una semana histórica donde vivimos una jugada preparada hermosa, que protagonizaron el Toto Caputo, el presidente Miley, todo su equipo y ocho exportadores que hicieron una jugada magistral para que con el lomo de miles y miles de productores, los tipos se llenen los bolsillos, pero man, eh, pero fuerte", sentenció.

"Silencio cómplice" y el cansancio del sector

El productor expresó su asombro por el "silencio" que siguió a la polémica medida. "El lunes salieron a aplaudir todo, la medida en favor de la producción y hoy jueves, demostrado que no era a favor de la producción, era a favor del puñado de vivos de siempre que se enriquecen a través del laburo nuestro", remarcó.

Según publica el portal Noticias Argentinas, el testimonio del ruralista, que rápidamente se viralizó, refleja un sentimiento de hartazgo y frustración generalizado en un sector que se siente una vez más perjudicado por políticas que, en los hechos, solo benefician a unos pocos. "Estoy muy cansado. Hace 26 años que laburo en el campo. Tengo la espalda gastada, los brazos cansados y estoy también harto de ver como todo el trabajo y el esfuerzo de miles y miles de pequeños productores queda en la saca de cuatro gordos de siempre", lamentó.

El video finaliza con un llamado a la acción y la concientización del propio sector agropecuario: "A ver si el campo se despabila un poquito y empieza a saber lo que tiene que hacer".