Quien sería la próxima jueza del Tribunal Administrativo de Faltas

El Concejo Deliberante de la ciudad de Salta informó la apertura del proceso para prestar acuerdo a la designación de la abogada Mabel Guadalupe Tolaba como jueza del Juzgado de 6ª Nominación del Tribunal Administrativo de Faltas, propuesta elevada por el Departamento Ejecutivo Municipal.

La convocatoria se realiza en los términos del artículo 25 de la Resolución CD Nº 374/10, Reglamento Interno, que establece la posibilidad de que los vecinos realicen observaciones a la postulación. Dichas presentaciones deberán efectuarse en la Secretaría Legislativa del Concejo Deliberante, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13.

El plazo vencerá a los siete días hábiles administrativos, contados desde el día siguiente de la tercera publicación de la comunicación en el Boletín Oficial.



Mabel Guadalupe Tolaba, de 39 años, es abogada egresada de la Universidad Católica de Salta (2013) y escribana pública nacional por la Universidad Siglo XXI (2023). Posee especialización y diplomatura en Abogacía del Estado, así como capacitaciones en procesos colectivos, mediación y formación inicial en el Ministerio Público de Salta.

El currículum completo de la candidata puede consultarse en la página oficial del Concejo Deliberante: www.cdsalta.org.ar