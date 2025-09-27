No pierde el tiempo: Detenido por dos delitos cometidos en menos de 24 horas

Un joven de 25 años fue imputado por el Fiscal Penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, acusado de participar en dos hechos delictivos ocurridos en la localidad con pocas horas de diferencia.

Según la investigación, el primer episodio se registró el 24 de septiembre, cuando una mujer de 76 años denunció la sustracción de un adorno ornamental del frente de su vivienda en Pasaje Alicia Martínez. La víctima observó al sospechoso merodeando la zona y, al regresar, advirtió la ausencia del objeto. Con intervención del Sistema de Emergencias 911, efectivos policiales identificaron al hombre en la vía pública y recuperaron el elemento, que estaba oculto dentro de una bolsa.

Al día siguiente, otro vecino denunció que un individuo había ingresado sin autorización a su domicilio de Avenida San Martín al 350, donde fue sorprendido separando hierros con la aparente intención de sustraerlos. El dueño de la casa y su hijo lograron retenerlo hasta la llegada de la policía. Durante su traslado, el sospechoso habría proferido amenazas contra el denunciante, advirtiendo sobre represalias una vez que recuperara su libertad.

El fiscal Escalante lo imputó por la presunta comisión de los delitos de violación de domicilio, hurto en grado de tentativa, amenazas y hurto simple, todos en concurso real. Entre las pruebas reunidas se destacan declaraciones testimoniales, actas de secuestro, informes policiales, inspecciones oculares con registro fotográfico y exámenes médicos. Con esos elementos, se solicitó al Juzgado de Garantías el mantenimiento de su detención.