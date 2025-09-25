Pensiones "truchas": Allanan en Anta un hospital, a Anses y consultorios privados

La investigación sobre pensiones truchas en Argentina sigue trayendo cola y esta vez el escándalo llegó al departamento de Anta. Allí Gendarmería Nacional este miércoles, en un operativo simultáneo, allanó en las localidades de El Quebrachal y Joaquín V. González. Los procedimientos se enfocaron en dependencias municipales, centros de salud y oficinas de ANSES.

Las inspecciones, ordenadas por la justicia federal, son parte de una causa que investiga denuncias sobre el manejo de expedientes de pensiones. En la localidad de El Quebrachal, los gendarmes se presentaron en el Hospital local, la Oficina de Acción Social de la Municipalidad y dos consultorios médicos privados.

Por su parte, en Joaquín V. González, los allanamientos se centraron en la Oficina de Acción Social del municipio y en la sede local de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). A diferencia de El Quebrachal, en esta localidad no se reportaron inspecciones a consultorios médicos particulares.

Durante los operativos, las fuerzas federales secuestraron diversa documentación relacionada con expedientes de pensiones y otros elementos que se consideran de interés para la causa. La investigación sigue en curso y bajo estricta supervisión judicial, sin que hasta el momento se hayan reportado detenciones.

El operativo subraya la atención de las autoridades federales sobre posibles redes de corrupción en la gestión de beneficios sociales en la región. Se espera que la documentación incautada arroje luz sobre la naturaleza y el alcance de las presuntas irregularidades denunciadas, publicó El Vocero Hoy.