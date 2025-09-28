Otro vuelco: Dos heridos tras un choque en la Ruta 50

En la madrugada de este domingo 28 de septiembre, un grave accidente se registró en el kilómetro 29 de la Ruta Nacional 50, en el departamento Orán.

Según el reporte oficial, dos vehículos colisionaron y uno de ellos terminó volcando, lo que dejó como saldo dos personas heridas, quienes fueron trasladadas de urgencia al hospital local.

En el lugar trabajaron Bomberos, personal policial de distintas áreas y el servicio de emergencias médicas, que asistieron a los lesionados y despejaron la calzada para restablecer la circulación.

Las causas del siniestro son materia de investigación y se espera reporte oficial de las autoridades.