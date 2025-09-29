Viajar a Salta será más fácil con el “Previaje” financiero: cuotas sin interés y rebajas

En el marco del Día Mundial del Turismo y durante el cierre de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el Gobierno nacional anunció un nuevo programa de beneficios para fomentar los viajes dentro del país.

La iniciativa, que fue presentada como un “Previaje” de carácter financiero, ofrecerá hasta 12 cuotas sin interés y descuentos especiales en distintos rubros vinculados al sector.

El objetivo, según señalaron desde la cartera de Turismo, es reactivar el turismo nacional y facilitar el acceso a vacaciones y escapadas, potenciando el movimiento en diversos destinos argentinos. “Es una oportunidad para que más argentinos puedan viajar, conocer y disfrutar de nuestra riqueza cultural y natural”, remarcaron.

En diálogo con Informate Salta, Lía Rivella, presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Viajes, explicó: “Es un crédito del Banco Nación al turismo, en algunos pasajes de avión, hay 12 cuotas sin interés en conjunto con agencias de viajes también, además de descuentos en hotelería, alojamiento y gastronomía”.

La referente local subrayó la importancia del trabajo conjunto del sector: “Nos capacitamos, estamos preparados, trabajamos en conjunto, actores de turismo, gastronómicos, hoteleros, agencias de viaje, transportistas, todos pensando siempre en cómo hacer para visualizar Salta”.