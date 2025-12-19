Blanco, rojo, lino y telas frescas: Las prendas más buscadas en el centro para estas fiestas

Con la llegada del calor y las fiestas de fin de año cada vez más cerca, los salteños recorren el centro en busca de prendas frescas, cómodas y acordes a la temporada. En este marco, Informate Salta salio a recorrer el centro en busca de vestidos livianos, colores claros y telas nobles que marcan la tendencia.

En la galería Margalef, Florencia, de la tienda Santa Venicia, contó que los colores clásicos de las celebraciones siguen liderando las búsquedas. “Se está pidiendo mucho vestido blanco y rojo, y a veces se inclinan por el verde, aunque no sale tanto, pero sí lo buscan”, explicó. Según relató, muchos clientes eligen el color también por lo simbólico.

“El blanco atrae buenas vibras y buenas energías, el verde es para atraer la plata. Son colores muy asociados a las fiestas”

En cuanto a precios, detalló que los pantalones sastreros arrancan en los $65 mil y las remeras desde $28 mil, con una clara preferencia por telas frescas.

La importancia del material también fue destacada por María Eugenia, encargada de Ricceto, quien señaló que este verano la elección pasa más por la tela que por el color.

“El lino se busca por excelencia, es tendencia y este año se dio mucho más”, afirmó. Además, explicó que los clientes priorizan prendas cómodas y amigables con el cuerpo: “Mientras menos poliéster tenga, mejor”. En su local, las camisas parten desde $49.900 y los vestidos desde $29.900, con una amplia variedad de opciones según la marca.

Por su parte, Lorena, de Lexys, aseguró que el rojo, el blanco y el color champagne son los favoritos entre las mujeres que se preparan para las celebraciones. “Buscan vestidos, conjuntos de dos piezas y, sobre todo, conjuntos sastreros, que están volando”, comentó.

Según explicó, la comodidad es clave: “Las chicas buscan sentirse cómodas, tardan hasta una hora en probarse”, dijo entre risas. En cuanto a precios, los conjuntos sastreros arrancan en $62 mil, los shorts desde $30 mil, y las prendas con brillo, como tops o chalecos, rondan los $20 mil en adelante.

Entre colores tradicionales, telas livianas y prendas versátiles, el centro salteño muestra una tendencia clara: vestir cómodo, fresco y con un toque festivo es la prioridad a la hora de elegir qué ponerse para cerrar el año.