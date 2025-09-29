Así se preparó Isabel Macedo para los Martín Fierro 2025

En una de las exclusivas suites del Hotel Hilton de Buenos Aires, Isabel Macedo vivió la previa de los Martín Fierro 2025 con una mezcla de ansiedad y entusiasmo. La actriz de Margarita, la ficción más ternada de la noche con nueve nominaciones, recibió a revista GENTE en bata blanca mientras un equipo de estilistas trabaja en cada detalle de su look. “¿Qué? ¡Era para una noche pero me quedo a vivir!”, exclamó divertida al entrar a su habitación, convertida en un verdadero backstage de gala.

Sobre la mesa descansaban las joyas de Jean-Pierre que Isabel eligió especialmente para la ceremonia, mientras su makeup artist ultima un maquillaje sofisticado y su pelo luce impecable con un brushing natural.

“Estoy recién llegada de Uruguay, de grabar Margarita, y me vine a este fiestón espectacular con unas ganas de todo, de divertirme y sobre todo de disfrutar con mis compañeros que tenemos 9 nominaciones así que esperemos al menos llevarnos una a casa”, aseguró entre risas.

La actriz reflejó calma y gratitud, consciente de que está por vivir una noche única. A los pocos instantes, ella bajó a la alfombra roja para sumarse a la transmisión de Telefe, pero antes compartió con GENTE la intimidad de una preparación que combinó glamour, confesiones y la emoción de ser parte de la gran fiesta de la televisión argentina.

Isabel Macedo en la previa de los MF 2025

La actriz lució joyas de Jean-Pierre para los Martín Fierro 2025.