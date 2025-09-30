Lanzan un banco de elementos ortopédicos para personas con discapacidad carentes de recursos

En una gran inciativa, personas con discapacidad pertenecientes a la Asociación de Personas Lisiados de Salta decidiieron lanzar una campaña para juntar elementos ortopédicos y así crear un banco de los mismos, para ayudar a las personas con discapacidad que no tengan recursos para comprar o alquilarlos.

Con la esperanza de que la gente se sume a esta campaña y colabore con el Banco de elementos ortopédicos, referentes de la Asociación explicaron que: "Estamos llevando adelante el proyecto que será para el uso para los socios de la institución y para gente que sean carentes de recursos y no puedan obtener estos elementos en sí".

El joven que encara con otros socios esta campaña expresó su deseo de que la gente siga donando. "Vamos a hacer un lugar para la distribución y las donaciones pueden acercarse a la Asociación Lisiados de Salta, que queda en calle Catamarca y Zabala".

Agregó que el deseo desde la Asociación busca que otras organizaciones realicen deportes, ya que hoy en la Asociación ofrecen actividades como "Boxeo, Nnewcom, Escuela premilitar y una escuelita de Vóley".

Una joven madre soltera con discapacidad agradeció la ayuda. "Fui beneficiada con uno de estos bastones porque son de bajos recursos. Soy madre soltera. Me parece muy bien para que las personas con discapacidad que no tengan la posibilidad de comprarse los elementos" publicó PUE.

Se solicita:

Sillas de ruedas

Muletas y bastones

Andadores

Y elementos de apoyo tecnológico

Si queres donar o conocés alguna personas que necesite estos elementos podés contactarte con Carlos: 1162672026.