Tras el amparo, Sáenz respaldó a los discapacitados: "La crueldad es muy fuerte"

Fue durante el inicio de las obras de la autopista del Valle de Lerma que el gobernador Gustavo Sáenz habló con InformateSalta, donde se refirió al contexto político actual, como también el amparo presentado por las pensiones de discapacidad que se suspendieron desde Nación.

Sobre el recurso vinculado a las suspensiones de pensiones para discapacitados, el mandatario resaltó que corresponde a un amparo para que se suspenda la quita del beneficio “hasta que se hagan las auditorias “como corresponden.

"Ese es el problema que tenemos con Buenos Aires y el centralismo, creen que aquí notificar es como allá, aquí no existen las direcciones en los parajes, hay casas sin número”, comentó.

“Vamos a acompañar a los discapacitados, aquí no es solo no percibir una miseria, sino también la falta de cobertura, la crueldad es muy fuerte”