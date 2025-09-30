Catalina tiene intestino doble e hipoacusia y necesita nuestra ayuda

Catalina es una pequeña que nació con intestino doble que le impide hacer sus necesidades debiendo ser asistida por laxantes o enemas, llegando incluso en casos extremos a la internación o la intervención en quirófano.

Daniela, su madre, comentó que su pequeña debió ser intervenida por un vólvulo intestinal (se le dio vuelta el intestino) por lo que fue operada en el Hospital Materno Infantil.

También tiene hipoacusia moderada en uno de sus oídos con pérdida total en el otro, por lo cual debe entrar a quirófano para colocarle tubos de ventilación intentando que pueda escuchar un poco, dijo su madre a Multivisión.

Por el momento esperan realizar primeramente la operación de sus oídos, algo que no solo permitirá ver si puede escuchar, sino que requieren para poder tramitar el CUD (Certificado Único de Discapacidad): “La neuróloga no lo autorizó, la psicóloga ya había hecho todos los papeles con su diagnóstico, la evaluó (…) la neuróloga me dijo que esperemos hasta que entre a quirófano”.

“El tema del intestino es complicado, este viernes tenemos turno con su cirujano en el caso que tenga bastante acumulación de materia fecal queda internada donde se hacen 3 enemas por día, una vez llego lo máximo a hacer 15 enemas en las internaciones que son bastante dolorosos y traumáticos, llora muchísimo, después no se deja cambiar”, comentó Daniela.

La operación que requiere por su cuadro intestinal es un corte en el intestino que no está funcionando, colocándole una bolsa de colostomía e ir analizando su evolución: “No se habló de esa operación porque está bastante complicada de sus oídos, la mantenemos con enemas y laxantes”.

El trámite del CUD queda en stand by hasta poder contar con los papeles de los profesionales, pero indicó que lo necesitan para poder hacer frente a los medicamentos, tratamientos y terapias con fonoaudiólogos, psicopedagogos y psicólogos, además con ello va a poder ir a un jardín que se adapte a sus terapias: “Tiene un leve retraso madurativo en el habla”.

Recién en diciembre deberán volver a reunirse con la neuróloga, quien espera la cirugía a principio de octubre para expedir los papeles de la condición de la pequeña.

Ahora debiendo cuidar a su hija todos los días con su tratamiento, Daniela no tiene un trabajo que le permita cubrir con los gastos, contando solo con la ayuda de su madre.

Para colaborar con Daniela y Catalina pueden hacerlo a través del alias: daniguerrer0