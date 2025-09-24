Día de la Sanidad: El Materno Infantil otorgó reconocimientos a más de 40 trabajadores

El Hospital Público Materno Infantil (HPMI) conmemoró el Día de la Sanidad con un acto en el que se reconoció a más de 40 agentes de salud que cumplieron entre 30 y 32 años de servicio en el hospital y en los centros de salud del Área Operativa Norte.

Durante la ceremonia, el director de Gestión Perinatológica, Héctor Carpio, destacó que “cada trabajador aporta desde su lugar al cuidado integral de la salud”.

Los homenajeados pertenecen a servicios clave como Neonatología, Emergencia Pediátrica, Cirugía Infantil, Neumonología, Epidemiología, Endocrinología, Atención al Paciente, además de la red de atención primaria.

Entre los homenajeados estuvieron la enfermera Luz Eliana Castro Pacheco, quien expresó que este reconocimiento le confirma que “todo el esfuerzo y los desafíos valieron la pena”, y la médica María Cecilia Rivero, quien remarcó el trabajo compartido con el equipo del hospital durante más de tres décadas.

El acto incluyó el acompañamiento de la Fundación del HPMI y colaboraciones de Farmacia del Valle y CCU Salta.