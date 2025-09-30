Cuenta regresiva para votar, ¿ya conocés la Boleta Papel que habrá en Salta?

Las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre de 2025 marcarán un hito en el país y en Salta, ya que se estrenará la Boleta Única de Papel (BUP). Este mecanismo de votación, que reemplaza a la tradicional boleta sábana, busca transparentar el proceso y asegurar la visibilidad de toda la oferta electoral.

La BUP es una sola hoja de papel que reúne a todos los candidatos de las distintas agrupaciones políticas. Su diseño es simple y está estructurado para facilitar la elección: las categorías de cargos (Senadores y Diputados Nacionales) se disponen en filas horizontales, mientras que los partidos y sus candidatos se ubican en columnas verticales.

Para estas elecciones legislativas, los ciudadanos de Salta tendrán que votar por dos categorías: Senadores y Diputados Nacionales. De este modo, la provincia elegirá un total de tres Senadores y tres Diputados para representar a Salta en el Congreso.

¿Cómo votar con la BUP? El proceso de votación con la BUP es sencillo y rápido. El votante recibirá la boleta, que debe contar con la firma de la autoridad de mesa, junto con una lapicera para marcar su preferencia. El paso clave es el momento de la votación pues, ddentro de la cabina, el elector debe marcar con la lapicera una sola casilla por cada categoría de cargo; una vez marcada, se debe doblar la boleta por la línea punteada y depositarla en la urna.

La nueva herramienta garantiza que el votante sepa exactamente a quién está eligiendo. Los candidatos a Senadores estarán claramente identificados con su nombre, apellido y una fotografía a color. En el caso de los Diputados Nacionales, la lista contendrá, como mínimo, los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos que encabezan la nómina.

Finalmente, al salir de la cabina, el votante debe firmar el padrón, recibir la constancia de voto y su DNI, culminando así el proceso electoral. La implementación de la BUP busca simplificar la elección y asegurar que todos los espacios políticos y sus candidatos estén representados de manera equitativa.