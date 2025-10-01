“Los Fondos de Garantías van a promover la producción en Salta”, afirmó Monzo

En un acto que reunió a emprendedores y empresarios salteños, el Gobierno Provincial presentó oficialmente el Fondo de Garantía Salta (FOGASAL), una nueva herramienta financiera que busca acompañar a las pequeñas y medianas empresas, emprendedores e industrias de la provincia en su acceso al crédito.

El secretario de Industria, Comercio y Empleo, Rodrigo Monzo, en el Once TV, destacó la importancia del fondo para apoyar a quienes encuentran dificultades en el sistema financiero tradicional. "Viene a acompañar a las pymes, emprendedores, industrias, y a todo aquel que tenga necesidad de acceder al crédito", sostuvo.

Entre los beneficios, destacó que será una herramienta clave para impulsar en gran medida la producción en la provincia.

No obstante, aclaró que FOGASAL no operará como una entidad crediticia, sino como un respaldo directo para quienes necesiten financiamiento. "Los fondos de garantía son el aval que el banco necesita para mejorar tasas y montos", dijo.

“Claramente no es un banco. Los bancos van a seguir haciendo lo que vienen haciendo, que es prestar dinero. Nosotros vamos a funcionar como avales para que estas empresas o emprendedores puedan recurrir al banco y acceder a esos créditos”, insistió.

El mecanismo consiste en que la provincia, a través del fondo, otorgue las garantías necesarias para destrabar operaciones financieras. Esto permitirá que personas o empresas que no califican bajo las exigencias habituales del sistema bancario puedan obtener créditos en mejores condiciones.