La joven tucumana que denunció por abuso sexual a los exjugadores de Vélez intentó quitarse la vida por segunda vez

La periodista tucumana que denunció por abuso sexual a cuatro exjugadores de Velez sufrió una crisis emocional por la contradenuncia presentada en los últimos días por uno de los acusados e intentó quitarse la vida dos veces.

Según pudo saber TN, la joven de 26 años quiso saltar al vacío desde la terraza de un edificio céntrico en su provincia natal. Un empleado de mantenimiento fue quien la salvó y luego fue asistida por sus compañeros de trabajo y médicos.

Sin embargo, otro episodio ocurrió pocas horas después, cuando cerca de las 23 tomó una cantidad excesiva de pastillas para dormir y tuvo que ser socorrida por su familia.

Tras esta última situación, la joven quedó internada en un hospital público, donde es asistida por un grupo de profesionales.

Todo ocurrió luego de que la familia del actual jugador de Central Córdoba, José Florentín, presentara una contradenuncia por “falso testimonio” y acusara a los abogados Patricia Neme y Franco Venditti de haber elaborado un plan para sostener la dura acusación que recae contra los jugadores.

Ante ello, la Justicia ordenó rápidamente allanamientos en el domicilio del padre de la víctima y de los letrados, lo que generó una crisis en la joven, que está bajo tratamiento psicológico.

La causa está en manos de la fiscal Adriana Reinoso Cuello. Hasta el momento, el expediente no fue elevado a juicio y los imputados -Florentín, Braian Cufré y Abiel Osorio- permanecen en libertad.

En ese contexto, los representantes de la joven insistieron con que se eleve el caso a juicio: “A quince meses de la denuncia, la causa continúa inexplicablemente estancada en la etapa de instrucción, a pesar del cúmulo de evidencias recolectadas que tornan innecesario cualquier tipo de dilación”.

Y cuestionaron: “Lo único que ha mostrado celeridad en este proceso han sido las maniobras de la defensa, que buscan confundir y hostigar, desviando el foco con denuncias cruzadas absolutamente ajenas al objeto procesal. Lo preocupante es que esas maniobras parecen haber tenido más eco en la fiscalía que el derecho de la víctima a obtener justicia en un plazo razonable”.

“La demora actual no puede justificarse bajo ningún argumento legal ni procesal: cada día sin elevar la causa a juicio constituye un acto de revictimización, un mensaje de impunidad para los acusados y un golpe directo a la confianza ciudadana en la Justicia de Tucumán“, remarcaron.

Cuáles son las penas a las que se enfrentan los exjugadores de Vélez

-Braian Cufré y José Florentín están imputados como coautores de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas y enfrentan penas que van desde los ocho hasta los 20 años de cárcel según lo establecido en el Código Penal.

-Sebastián Sosa, por su parte, está acusado de abuso sexual agravado en calidad de partícipe secundario. En este caso el arquero se enfrenta a las mismas penas que Cufré y Florentín, aunque por su participación podría recibir menos años.

-En el caso de Abiel Osorio, el jugador de 21 años está imputado por abuso sexual con acceso carnal, por lo que se enfrenta a penas que van desde los seis a los 15 años de cárcel. /TN