Hoy se retoman las audiencias por la muerte de Jimena Salas

El pasado miércoles, el Tribunal de juicio determinó un cuarto intermedio hasta este viernes, donde continuará la ronda de testimoniales.

En el inicio de esta nueva jornada de juicio se prevé la declaración de la Jefa del Servicio de Biología Molecular del Cuerpo de Investigaciones Fiscales.

En las audiencias se está juzgando a Adrián Guillermo y Carlos Damián Saavedra como coautores del delito de homicidio calificado por alevosía, ensañamiento, criminis causa por el concurso premeditado de dos o más personas y femicidio en perjuicio de Jimena Beatriz Salas.



La jornada contará con la declaración de efectivos de la Unidad de Investigación UGAP que participaron de la investigación y de la Jefa del Servicio de Biología Molecular del CIF, quien se expedirá sobre el trabajo realizado sobre las muestras genéticas recogidas en enero de 2017 en la escena del crimen y sobre los cotejos genéticos que se realizaron con posterioridad en la causa, incluyendo aquellos realizados a los imputados durante la investigación.