“Escuché un grito desgarrador”, la declaración de un testigo en el juicio del caso Salas

El juicio seguido contra los hermanos Adrián Guillermo Saavedra y Carlos Damián Saavedra, imputados por el femicidio de Jimena Salas, continuó con una nueva ronda de declaraciones testimoniales de vecinos de la víctima, dejando contenido impactante, destacándose el relato de una vecina que afirmó haber escuchado un "grito desgarrador" momentos antes de que se descubriera el crimen.

Según informó prensa del Poder Judicial de Salta, en la audiencia, presidida por el tribunal colegiado integrado por los jueces José Luis Riera, Mónica Faber y Maximiliano Troyano, se escuchó a dos mujeres y un hombre residentes del barrio San Nicolás (Vaqueros). Uno de los testimonios más reveladores provino de una pareja que vive cerca del domicilio de Salas.

La mujer de esta pareja contó que, cerca de las 12.30 de aquel 27 de enero de 2017, mientras juntaba agua en su pileta, vio un auto de color champán, similar al que manejaba el esposo de Jimena, realizando una maniobra extraña cerca de su portón. La testigo no pudo ver el rostro del conductor por el sol y los vidrios polarizados, pero sí alcanzó a ver que llevaba un reloj dorado y una camisa arremangada.

Poco después de que el auto se retirara del pasaje sin salida, la testigo escuchó un "grito desgarrador", el cual identificó como de hombre. Su esposo quiso salir a ver qué ocurría, pero ella le pidió que se quedara por temor a que se tratara de una persona alcoholizada. El marido de la testigo, al declarar a continuación, confirmó haber escuchado esos mismos gritos entre las 13 y 13.30 horas.

Otro de los testimonios importantes fue el de una vecina que vio a Jimena Salas la mañana del hecho: La víctima se acercó con una de sus hijas y un perrito caniche gris con collar rojo que le habían acercado, preguntando si la mascota era suya. La testigo, a quien se le exhibieron fotos, confirmó que el perro era idéntico al que Jimena cargaba ese día, y que posteriormente ella se fue a su casa, momentos antes del fatal desenlace.

Esta misma vecina relató que, cerca de las 13.30, escuchó un grito fuerte y, al mirar por su portón, alcanzó a ver al esposo de Jimena Salas agarrándose la cabeza, lo que la llevó a pensar que alguna de las niñas se había caído. Poco después, la presencia de la ambulancia y los patrulleros confirmaron la gravedad de la situación.