Amenaza de bomba en vuelo de FlyBondi que volaba desde Buenos Aires a Salta

Un avión de FlyBondi que debia partir rumbo a Salta fue demorado a último momento y apartado en un sector del aeropuerto de Ezeiza ante una amenaza de bomba.

La aeronave LV-HKN con número de vuelo FO 5164 que debía partir a las 15 fue demorado debido a que un pasajero gritó "bomba" ante lo que la tripulación que lo escuchó activó el protocolo para este tipo de situaciones.

El avión fue trasladado al frente de la estación de bomberos en dónde los pasajeros descendieron para que el personal pueda revisar la aeronave.

Luego del control, se liberó el avión y la compañía comenzó el proceso para embarcar a los pasajeros y partió hacia Salta dónde se espera que llegue alrededor de las 19:00.