Damnificados de la financiera Saulo denuncian abandono: “No tenemos respuesta de la justicia”

“No tenemos respuesta de la justicia, indignación total” decía una de las damnificadas de la causa por la financiera ilegal Saulo S.R.L. que dejó como saldo más de 520 hechos de estafas.

Las víctimas de esta fechoría temen por la llegada a juicio, ya que la misma impediría que puedan conseguir un recupero de sus ahorros que confiaron a mano de los estafadores.

Roxana Bustos, damnificada, comentó a Somos Noticias que se encuentran preocupados por la falta de respuesta de su abogado defensor Facundo Burgos, ya que según relata, le brindaron pruebas para poder inhibir buenes de los acusados y que devuelvan a los damnificados parte de lo que perdieron, pero no ven ningún avance.

“Entre gallos y medianoche nos respondió. Le venimos pidiendo hace tiempo, le entregamos pruebas como bienes, casas, vehículos, terrenos” dijo la mujer, haciendo referencia a propiedades de los imputados, además que la hija de uno de ellos cuenta con un local que ofrece servicios de motocicletas.

“Pasamos las pruebas, no entendemos porque el abogado se tardó tanto en inhibir esos bienes, en mandarlo a la justicia, hacerle un escrito”.

El llamado al silencio del abogado angustia a sus defendidos quienes empezaron a hacer conjeturas: “No sabemos qué pasa, con esto te da a entender cualquier cosa, él estuvo representando a Moya en la causa Ríos, no creo que se vaya a vender por estas cosas”.

Por el momento, Burgos les comunicó a los damnificados que esperen a una posible reunión el próximo 3 de septiembre con la abogada de los acusados, algo que ven complicado las víctimas, ya que el 22 de septiembre comenzaría la audiencia debate del juicio.