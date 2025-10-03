Accidente en Av. Constitución y Zuviría: Vecinos asistieron a un motociclista en shock

La mañana de este viernes comenzó con un nuevo siniestro vial en la ciudad. Minutos antes de las 8:30 de la mañana, un automóvil Volkswagen y una motocicleta protagonizaron un choque en la intersección de avenida Constitución y calle Zuviría al 2750.

Por lo que se pudo apreciar el conductor del auto circulaba por Zuviría, mientras que la moto descendía por la avenida. El impacto se produjo de manera inmediata en la esquina, dejando al motociclista tendido sobre la calzada

Vecinos de la zona fueron los primeros en asistir al joven, que permanecía en estado de shock aunque consciente, hasta la llegada de la asistencia médica. El tránsito se vio parcialmente interrumpido durante algunos minutos mientras se realizaban las tareas de auxilio.