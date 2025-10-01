Choque entre dos autos en la ruta 9/34: No hubo heridos graves

Un accidente se registró minutos antes del mediodía de este miércoles sobre la ruta nacional 9/34, a la altura del cruce con la ruta nacional 16.

Dos automóviles, ambos con domicilio en Tucumán, protagonizaron el siniestro. Afortunadamente, los conductores resultaron ilesos, aunque uno de ellos sufrió una lesión leve en una mano.

En el lugar trabajó personal de bomberos voluntarios de Río Piedras y del centro de salud de la localidad, quienes asistieron rápidamente a los involucrados y garantizaron la seguridad en la zona.

Las causas del accidente aún no fueron informadas.