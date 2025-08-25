Susto en Av. Constitución e YPF: Chocaron un auto y una camioneta, pero nadie resultó herido

Un siniestro vial se registró esta mañana, entre las 8 y 8:30 horas, en la intersección de avenida Constitución Nacional y avenida YPF, cuando una camioneta Fiat Toro y un automóvil Volkswagen Surán protagonizaron un choque.

De acuerdo a las primeras versiones, la Fiat Toro circulaba por avenida YPF —una arteria de doble mano— e impactó contra el Volkswagen Surán que transitaba por avenida Constitución Nacional.

A través de Somos la Mañana, el conductor de la camioneta manifestó: “Estoy bien, venía manejando y se cruzaron los autos en esta intersección. El conductor de la Surán no venía solo, eran 4 personas y no hay que lamentar lesionados”.

Afortunadamente, pese a la violencia del impacto, no se registraron heridos de gravedad.