Demoradas en patrullaje preventivo en la peatonal: Las agarraron con las manos en la mamadera

Dos mujeres de 19 y 25 años fueron demoradas anoche por efectivos del Operativo Vigía del Distrito de Prevención 1, luego de ser sorprendidas con elementos sustraídos de una farmacia en pleno centro de la ciudad.

El procedimiento se concretó en calles Alvarado y Alberdi, durante un patrullaje preventivo. Al advertir la presencia policial, las sospechosas arrojaron dos mamaderas a la vía pública, lo que despertó la atención de los uniformados.

Tras un breve acompañamiento, las mujeres fueron demoradas y, mediante las tareas investigativas posteriores, se comprobó que los elementos habían sido robados de una farmacia cercana. Los productos fueron restituidos a su propietario.

En la causa interviene la Fiscalía Penal 2, que dispuso las medidas correspondientes.