La Policía realizó diferentes operativos en la ciudad y se labraron 144 actas

Efectivos de distintas Unidades Especiales del Distrito de Prevención 1 y 10 refuerzan la seguridad ciudadana con mayor presencia policial en calle a fin de prevenir delitos y contravenciones mediante Operativos de Protección Ciudadana.

Se patrullaron zonas estratégicas, se realizaron controles viales y en comercios, como así también se atendieron inquietudes de la comunidad en las entrevistas vecinales en zonas de peatonales, parque San Martín, en los barrios Ceferino, Hernando de Lerma, Villa El Sol, 20 de Junio, Solidaridad, La Paz, Provipo, Sanidad, Libertad, entre otros.

Esta semana, se labraron 144 actas contravencionales por diferentes incumplimientos como consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, desorden, ruidos molestos, entre otros. Se registraron 21 demorados por distintos delitos contra la propiedad, lesiones, y dos por código rojo. Se trabajó con la intervención de las Fiscalías correspondientes.

Los Operativos de Protección Ciudadana se realizan en todos los Distritos de Prevención de la provincia a fin de brindar respuestas a la demanda ciudadana específica de las distintas jurisdicciones.

























