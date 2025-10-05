Falleció una mujer en la vía pública: Se investigan las causas del deceso

Una mujer de alrededor de 30 años falleció anoche en barrio Villa Güemes de Tartagal, en circunstancias que aún se investigan. El hecho ocurrió sobre calle Lavalle, donde trabajó personal policial y del área de Criminalística realizando los peritajes correspondientes.

Según trascendió, la mujer se habría descompensado y caído en la vía pública, a pocos metros de su domicilio. Vecinos alertaron al sistema de emergencias y una ambulancia llegó al lugar, aunque lamentablemente la víctima ya no presentaba signos vitales.

Las primeras informaciones indican que no se trató de un hecho delictivo, sino de una muerte por causas naturales o de salud. Sin embargo, por protocolo, intervino la Fiscalía de turno para determinar el contexto del fallecimiento y resguardar la escena.

En el barrio se comenta que la mujer era paciente epiléptica y podría haber sufrido un ataque, aunque esta versión no fue confirmada oficialmente. Las autoridades mantienen la identidad de la víctima bajo reserva, por respeto a su familia.

El tránsito en la zona estuvo cortado durante la noche mientras se realizaban las pericias de rigor.