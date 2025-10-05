Control rutinario y sorpresa: Andaban armados y quedaron demorados

Efectivos del Grupo de Intervención Conjunta del Distrito de Prevención 4 demoraron a un hombre de 45 años y a una mujer de 35 en el marco de una causa por portación ilegítima de arma de fuego.

El procedimiento se realizó durante la madrugada del domingo, en el barrio Ferroviario de Salvador Mazza, luego de un control vehicular llevado a cabo sobre pasaje San Luis.

Durante la requisa, el personal policial encontró y secuestró un arma de fuego tipo pistola, que contaba con cargador y cinco cartuchos.

El elemento fue incautado y puesto a disposición de la Fiscalía Penal de Salvador Mazza, que interviene en la causa para determinar la procedencia del arma y las circunstancias del hecho.