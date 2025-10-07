La policía lo detuvo por abuso de una menor, pero la justicia lo liberó

Este lunes eu hombre de 33 años fue detenido en City Bell, en La Plata, Provincia de Buenos Aires, tras se acusado de abusar sexualmente de una menor en la vía pública, pero horas después la Justicia lo liberó. La situación generó una confrontación entre vecinos antes de que lleguen las autoridades.

De acuerdo a la información publicada por NoticiasArgentinas el episodio ocurrió en calles 138 y 443, donde los efectivos acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre una pelea en la zona.

Al llegar al lugar encontraron a un hombre tendido en el suelo con diversas lesiones, un masculino de nacionalidad argentina, de 33 años, repositor.

Algunos minutos después los agentes entrevistaron a la madre de la víctima quien manifestó que el día anterior Paredes había tocado a su hija en la vía pública. Al identificar al presunto agresor, familiares y vecinos se dirigieron a su domicilio para increparlo, lo que derivó en una pelea en la que el acusado resultó herido.

La mujer presentó además imágenes fílmicas que respaldarían la denuncia, motivo por el cual el hombre fue aprehendido y puesto a disposición de la UFIJ N° 6 del Departamento Judicial La Plata, que caratuló la causa como abuso sexual simple.

Sin embargo, la fiscalía dispuso su libertad conforme al artículo 161 del Código Procesal Penal, mientras se continúan las investigaciones, lo que generó enojo entre los allegados de la víctima.