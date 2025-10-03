Biella acusó a Milei de mentir sobre inflación, atentar contra adultos mayores y perjudicar el futuro de estudiantes

El próximo 26 de octubre tendrán lugar las elecciones donde se renovarán los representantes provinciales a nivel nacional, tanto senadores como diputados y uno de los referentes en esta oportunidad es el Médico Bernardo Biella.

Como candidato a diputado nacional por el frente Primero los Salteños estuvo en el programa Sin Vueltas, donde detalló las propuestas que impulsarán de ser elegidos para ocupar un lugar en el Congreso de la Nación.

Sobre el momento que atraviesa el país, lo señaló como muy complicado, haciendo hincapié que los sectores más vulnerables de la sociedad como los abuelos, estudiantes, discapacitados y pacientes del Garraham se vieron afectados por un gobierno nacional que carece de sensibilidad social.

“Este gobierno le sacó los medicamentos gratuitos, el número de consulta, los análisis” sostuvo refiriéndose a los adultos mayores, que hoy en día caen en el peligro de terminar internados ante la falta de atención necesaria en respuesta a la política de recortes: “Parece que nadie le explicó al Ministerio de Salud de la Nación que si un paciente no toma los remedios termina internado y si termina internado le cuesta $1.000.000 por día”.

“En el Congreso de la Nación falta primero una sensibilidad social a nivel nacional”.

Es menester que los legisladores nacionales puedan generar el debate y devolverle los recursos y derechos a los adultos mayores del país que están relegados: “Hoy un paciente tenía 18 de presión, le pregunté por qué y dijo que tuvo que reducir a la mitad su dosis de pastillas, gravísimo (…) Hay que hacer recorte, estoy de acuerdo, pero no por lo más débil”.

Advirtió sobre la crítica situación de la atención en PAMI, señalando que a los médicos de cabecera se les redujo un 35% del sueldo, lo que derivará en una disminución de la atención este jueves y viernes. La falta de consultas primarias incrementa también las internaciones y planteó la necesidad de una reorganización sanitaria.

En este marco, anunció la presentación de su proyecto “Salud Rural”, que busca llevar equipos completos de profesionales (médicos, bioquímicos, odontólogos, fisioterapeutas, enfermeros y nutricionistas) al interior de Salta mediante un sobre sueldo proporcional a la distancia y poner en funcionamiento las viviendas sanitarias, descentralizando la salud, mejorando la atención en zonas alejadas y reduciendo costos hospitalarios.

La campaña de Primero los Salteños fue lanzada en la UNSa en muestra de su apoyo a la educación pública superior, por lo que de llegar al Congreso exigirán el no recorte a la Universidad Nacional de Salta, ya que se pondría en riesgo las becas y los dos últimos años de la carrera de medicina con el recorte nacional: “Ajustar para evitar que un chico pueda estudiar y ser el primer profesional de una familia, es algo increíble”.

“Me sorprende mucho que haya legisladores que no tengan sensibilidad humana” dijo refiriéndose a los 3.000 niños que por año van de Salta a el Garraham para su atención, recordando la importancia de la institución como referente de cirugía a nivel mundial mientras que el Hospital en Salta cuenta con una infraestructura de grado cuatro, por lo que afirmar que en Salta se deberían realizar los trasplantes sin derivar a Buenos Aires es desconocer absolutamente la realidad.

Sobre la seguridad y el narcotráfico, la clave esta en modificar la ley de Salud Mental, que puede contemplar a quienes están bajo los efectos de las drogas y que causan los hechos de inseguridad al buscar un sustento para los vicios. Por lo que una de las propuestas es la internación: “no puede ir él mismo “yo quiero que me atiendan”. Si un chico está con un problema de droga, su cerebro no es su cerebro y parece que el que hizo la ley no tenía idea de todo esto. Entonces, uno solamente tiene que firmar la autorización para internación”.

La incidencia del Estado en su reinserción laboral también juega un papel clave haciéndolos trabajar de manera autónoma: “La capital de Salta, por ejemplo, tiene las usinas de trabajo donde pueden hacer un oficio”.

Para ayudar a las PYMES propone que la reducción impositiva que se plantea en Salta pueda analizarse a nivel nacional, para que las empresas y comercios puedan producir y vender, generando a su vez puestos de trabajo.

El candidato también cuestionó la postura económica y social de Milei: “Hablan de que no hay inflación, pero en 2 meses subió 6 veces el combustible. Me da vergüenza como nos mienten”.

Por su parte, dijo que, si es necesario acampar fuera de la Casa Rosada, como dijo el Gobernador, para que se cumplan con las obras prometidas y necesarias para Salta lo hará: “es necesario que las provincias seamos escuchadas (…) nuestra idea es traer recursos genuinos, fondos para arreglar las rutas y que se terminen los centros para niñez y discapacidad abandonados”.

Para finalizar hizo hincapié en la importancia de estas elecciones donde el frente del que forma parte tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de los salteños, de los adultos mayores, discapacitados y estudiantes, donde apoyarán las decisiones nacionales que favorezcan al país y que respondan sobre todo a las necesidades de los salteños: “El frente este tiene un solo objetivo. la familia salteña y su problemática”.