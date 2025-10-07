Preocupa la cantidad de siniestros viales en Orán: Atender una lesión leve cuesta $500 mil

El responsable del SAMEC Orán, Dr. Gustavo Mantovani, expresó su preocupación por el elevado número de accidentes de tránsito que se registran en la ciudad, especialmente durante los fines de semana y en horarios pico.

Según detalló a OTCNoticias, los momentos de mayor demanda de asistencia se concentran durante la semana entre las 7 y 8 de la mañana, al mediodía y entre las 18 y 19 horas, coincidiendo con los horarios de ingreso y salida de colegios. “Son los picos de salida más frecuentes. Después, cambia la modalidad los fines de semana, cuando la mayoría de los siniestros ocurren en horario nocturno, al igual que en feriados”, explicó.

En estos casos, no solo se registran accidentes con motos, sino también con autos y camionetas, tanto dentro de la ciudad como en rutas cercanas. Además, durante estos días aumenta la atención de heridos por riñas callejeras, con lesiones por arma blanca o de fuego.

Mantovani señaló que el SAMEC cuenta actualmente con dos móviles en funcionamiento y que el hospital local brinda un apoyo clave al disponer de una tercera ambulancia para siniestros con múltiples heridos o en caso de desperfectos mecánicos. “Siempre estamos al límite, pero cubrimos todas las necesidades gracias al respaldo del hospital”, dijo.

El funcionario también remarcó el alto costo operativo que implican estos accidentes. “Hice un cálculo en base a horas de trabajo de enfermeros, choferes y combustible: mover un móvil cuesta alrededor de 25.000 pesos por salida. Si un paciente es derivado al hospital por una lesión leve, el gasto total puede alcanzar los 500.000 pesos”, detalló.

Sobre el uso del casco, consideró que se trata de un tema cultural. “No hay justificativo para no usar casco. En otras ciudades el uso es mucho más masivo. De todos modos, en Orán se nota un cambio progresivo gracias a que la gente empezó a tomar conciencia”, afirmó.