Triple femicidio en Florencio Varela: Apareció el video de "Pequeño J" junto a Lara Gutiérrez

En el marco de la investigación por el triple femicidio de Florencio Varela, se conoció el video donde se ve a Tony Janzen Valverde Victoriano, alias "Pequeño J", caminando junto a Lara Gutiérrez por el barrio porteño de Flores.

En las imágenes, que fueron registradas por una cámara de seguridad, muestran al joven de 22 años caminando por la intersección de Avenida Rivadavia y Lafuente, acompañado por Lara y otra persona. El registro data del 6 de septiembre a las 22:59, 13 días antes del violento crimen de la adolescente de 15 años y de sus dos amigas, Brenda del Castillo y Morena Verdi.

En este contexto, el periodista de C5N Diego Gabriele comentó: "Así caminaba Lara junto a Pequeño J y a un hombre más, el del medio, que puede ser clave para la investigación. Se llama Dylan, y creen que fue la persona que hizo que J conozca a Lara". Los investigadores sospechan que Dylan habría convencido a Lara de robarle a Pequeño J, tras enterarse de que el joven poseía una importante suma de dinero.

Por su parte, el fiscal Adrián Arribas confirmó que existía un vínculo previo entre Lara y el sospechoso, ya que se comprobó que mantuvieron otros encuentros antes del crimen y creen que la adolescente tenía miedo de reunirse con Pequeño J, y por eso siempre iba acompañada por amigas.

En una de esas reuniones, que tuvo lugar en un local de comidas rápidas, Pequeño J le habría realizado a Lara una propuesta de índole sexual, que consistía en pasar tres días con él en un lugar que no le especificaron. Según declaró una amiga, Lara rechazó inicialmente la propuesta, aunque luego hubo otros encuentros antes de la noche del crimen de las tres jóvenes.