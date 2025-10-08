La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El juez federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, rechazó finalmente la propuesta de La Libertad Avanza de que Diego Santilli reemplace a José Luis Espert como cabeza de la lista de candidatos a diputados.

Si bien el magistrado aceptó la renuncia del legislador oficialista vinculado en el escándalo del empresario Fred Machado, consideró que el corrimiento de nombres propuesto por el Gobierno no es válido.

Así, Karina Vázquez -conocida popularmente como Karen Reichardt- será la principal candidata de la alianza entre LLA y el PRO en la provincia más grande del país. Santilli irá segundo y Gladys Humenuk, tercera.

De acuerdo a la interpretación de Ramos Padilla, la aplicación del artículo 7 del artículo 171/19 para definir el orden de la lista tras la renuncia de Espert es inconstitucional.

En una audiencia clave en la Junta Electoral de provincia de Buenos Aires, en la que La Libertad Avanza intentó convencer para que les habiliten la reimpresión de boletas para las elecciones del 26 de octubre luego de la renuncia de José Luis Espert a su candidatura a diputado por sus vínculos con el empresario, Federico "Fred" Machado. Participaron el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y apoderados de todas las fuerzas que competirán en Provincia. El reclamo del oficialismo era que en las boletas aparezca en el primer lugar la foto y el nombre de Diego Santilli.

