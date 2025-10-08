"Hijos de..., coimera": Insultos y abucheos contra Milei y Karina en pleno centro porteño

El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, fueron abucheados este mediodía por vecinos del microcentro porteño, luego de que se mostraran por la zona, a pocas cuadras de Plaza de Mayo.

Luego de que los hermanos Milei salieran de un edificio ubicado en Avenida de Mayo al 605, gran cantidad de gente se concentró en las calles aledañas y los insultó mientras cada uno subía a toda velocidad a sus camionetas oficiales, escoltados por una fuerte presencia de la Policía Federal Argentina y la seguridad presidencial.

“Hijo de puta, coimera”, corearon los vecinos en una clara demostración de repudio a la presencia de los libertarios.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Javier y Karina Milei protagonizaron una reunión con empresarios en el histórico Cénit luego de la reunión de Gabinete de esta mañana.

Entre abucheos y reclamos, los hermanos Milei, huyeron del lugar. pic.twitter.com/zg79p79TAo — El Megáfono de Quilmes (@MegafonoQuilmes) October 8, 2025

El hecho fue captado por celulares de los manifestantes reunidos en la puerta de un edificio ubicado a pocas cuadras de la Casa Rosada. En el video se ve a manifestantes insultar a Javier y Karina Milei y cantar el jingle "alta coimera", entre otros insultos.

Además de Javier y Karina Milei, de la reunión participaron, entre otros, los ministros Patricia Bullrich, Federico Sturzenegger, Luis Petri y Mariano Cuneo Libarona y candidatos como Diego Santilli, Sabrina Ajmechet, Alejandro Fargosi y Pilar Ramírez.

Previamente, el principal armador bonaerense de la LLA y candidato a diputado nacional, Sebastián Pareja, había publicado en sus redes sociales una foto y un breve comentario sobre el encuentro. "Tuvimos una reunión de candidatos y funcionarios, donde analizamos la trampa en la que el kirchnerismo intenta meter a todos los argentinos", publicó.

Los episodios de tensión contra dirigentes de La Libertad Avanza se intensificaron en los últimos días ante cada aparición pública, en plena campaña electoral camino a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Durante la visita del pasado martes en la ciudad costera de Mar del Plata, el Presidente se cruzó con algunos transeúntes que le reclamaron por la realidad económica del país.

Tras el cruce de este mediodía, el libertario se retiró rumbo a la quinta de Olivos y la funcionaria retornó a Casa Rosada para encabezar una nueva reunión de mesa de campaña.