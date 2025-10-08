Tras el divorcio con Gimena Accardi, Nicolás Vázquez y Dai Fernández confirmarían su relación: "Muy enamorados"

Después de la conflictiva separación con Gimena Accardi, Nicolás Vázquez estaría por confirmar su nueva relación con Dai Fernández, su co-protagonista en Rocky.

Hace algunos meses, Nicolás Vázquez y Gimena Accardi sorprendieron al mundo del espectáculo al anunciar su separación tras 18 años de amor. Días después, se supo que la actriz le había sido infiel a su marido, quien decidió perdonarla por lo problemas de pareja que venían teniendo. Sin embargo, los artistas decidieron divorciarse y los rumores sobre nuevos vínculos no dejaron de crecer. Entre ellos, los que involucran a Dai Fernández, la protagonista de Rocky.

A partir de esto, Paula Varela lanzó una bomba: Dai Fernández y Nico Vázquez estarían por blanquear su relación, a pocos meses de la polémica separación con Gimena Accardi. Según la panelista, los protagonistas de Rocky en Calle Corrientes estarían "muy enamorados".

"En estos días, ya pronto, me dicen que se viene la confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández. Me dicen que están súper enamorados, que su gente intima ya lo sabe. Precisamente él está muy enamorado y ella ya lo habló con gente de su confianza. Además, los que trabajan con ellos ya lo saben. No da para más mantenerlo oculto", explicó Varela.

Sobre esta línea, agregó: "Cuando contamos la separación ya se hablaba de Dai, ahora me dicen que, más allá de lo que podamos especular, si bien ellos tenían mucho feeling, la relación y el blanqueo entre ellos dos habría sido después de la separación con Gimena Accardi y Gonzalo Gerber".

En este sentido, pusieron en duda la "casualidad" en los tiempos de las rupturas entre Nicolás y Gimena y Dai y Gonzalo. Al mismo tiempo, toma relevancia la reciente publicación del actor, donde mostró el viaje que hizo con parte de su equipo y generó polémica por su cercanía con su co-protagonista.

"Días de conexión real, de amor compartido, brindis sinceros, charlas, risas, entre playa y naturaleza, mates al sol, comida rica y momentos simples que se vuelven eternos. Todo lo que hace bien. Ahora a volver al ring", escribió junto a las fotos con Dai Fernández y todo su equipo.

De esta forma, según informaron en Intrusos, Nicolás Vázquez estaría por blanquear su relación con Dai Fernández, que no "da para más" mantener oculta. Además, a pocos meses de divorciarse de Gimena Accardi, el actor estaría "muy enamorado" de su compañera de equipo, tanto que, pese a las décadas de amor con su ex pareja, estaría por confirmar su nuevo romance. /Pronto