“Miguel quería terminar en Boca”: Su asistente Juvenal Rodríguez contó la historia detrás del último sueño de Russo

El futuro inmediato de Boca quedó envuelto en una gran incógnita tras la muerte de Miguel Ángel Russo. La pregunta que sobrevuela el club es cómo continuará el proyecto futbolístico que había liderado hasta sus últimos días. Y si bien la lógica y los indicios apuntaban a que el cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda seguiría al frente, fue Juvenal Rodríguez —el otro colaborador directo de Russo— quien lo confirmó públicamente.

“Por ahora, Claudio va a ser el técnico del equipo y yo voy a estar como asistente, seguramente hasta que termine este torneo. Después el club decidirá cuál es el camino a seguir. Pero, por ahora, continuaremos con el legado de Miguel hasta diciembre, en las fechas que quedan y en las finales de la Copa de la Liga”, reveló el colombiano el mismo día en que Boca despidió al entrenador con honores en la Bombonera.

La certeza trajo alivio en medio del dolor, pero también abrió una nueva etapa. Comienza ahora el tiempo de un Boca conducido por un cuerpo técnico formado bajo la mirada de Russo, que buscará mantener su huella pero también imponer su propio sello. En diálogo con VBar, de Caracol Radio, Rodríguez contó cómo trabajaban junto a su maestro: “Con Claudio todos los días le contábamos lo que hacíamos en el entrenamiento. Él era el técnico de Boca y lo hacíamos partícipe del día a día, porque así lo sentíamos”.

Juvenal recordó, además, una de sus últimas charlas con Russo. “Nunca demostró dolor. Hace unos días le pregunté si quería que siguiéramos, si quería que nos fuéramos, si pensaba renunciar. Me contestó como siempre: ‘Tranquilo, tranquilito. Yo hablo con el Chelo (Delgado)’. Ahí entendí que él no quería dejar nada y que quería terminar siendo el técnico de Boca Juniors. No tengo dudas”, expresó con emoción.

En esa conversación también se filtró un dato revelador sobre los sueños de Miguel. “Hace unos ocho meses, volviendo de un partido con San Lorenzo frente a Racing, le pregunté qué pensaba hacer después. Y me dijo: ‘Vamos a dirigir a Boca en el Mundial de Clubes’. Así, simple, directo, como era él”, contó Rodríguez.

Aquella referencia al partido tiene contexto: se trató del 3-2 de San Lorenzo sobre Racing en el Bajo Flores, el 3 de marzo de 2025, apenas tres días después de la eliminación de Boca en la Copa Libertadores a manos de Alianza Lima. Por entonces, el ciclo de Fernando Gago tambaleaba y el nombre de Russo ya sonaba en el radar xeneize.

Según el testimonio de Rodríguez, es probable que Miguel ya hubiera hablado con Juan Román Riquelme para volver a Boca una vez que finalizara su compromiso con San Lorenzo.

“Miguel quería terminar en Boca. Lo tenía clarísimo. Sabía que venía su último tramo de vida y los últimos meses fueron muy duros para él”, amplió Juvenal, visiblemente conmovido. “La familia le pedía que se quedara en casa, pero él se resistía. Seguía yendo a los entrenamientos, a los viajes, y así hasta la última internación. Después decidió pasar sus últimos días en su casa”, cerró. /Clarín