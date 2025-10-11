Nuevo caso de menores al volante: Tres adolescentes heridas tras un siniestro

Un violento siniestro vial ocurrido en la tarde del jueves en la ciudad de Orán pudo haber terminado en tragedia. Una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por una menor de edad y en la que viajaban otras dos adolescentes, perdió el control y cayó al canal de desagüe en el sector de barrio El Cedral, quedando atrapada bajo un puente de cemento.

El hecho se registró alrededor de las 18:25, cuando una dotación de Bomberos Voluntarios de Orán, que se dirigía a sofocar un incendio forestal cercano a viviendas, advirtió el accidente en plena calle Dorrego y solicitó refuerzos de inmediato.

Las tres ocupantes fueron rescatadas por bomberos y trasladadas en ambulancias del SAMEC hacia la guardia del hospital local. En el lugar también se realizaron tareas de prevención, entre ellas la desconexión de la batería del vehículo para evitar un posible incendio.

Las imágenes que circularon en redes sociales y medios locales muestran la magnitud del impacto y el riesgo que implicó el siniestro, que afortunadamente no dejó víctimas fatales.

Se aguarda el informe oficial sobre la mecánica del hecho, que determinará las causas de la pérdida de control del vehículo.

El episodio reavivó el debate sobre la presencia de menores al volante y la falta de controles viales. En medio de las polémicas recientes por los operativos municipales de tránsito y las críticas de algunos sectores por las retenciones de vehículos, este nuevo siniestro vuelve a poner en evidencia la necesidad de reforzar la educación vial y la responsabilidad familiar, para evitar que hechos de este tipo terminen con consecuencias irreparables.