Expectativa en Salta por el fin de semana largo

Durante el ciclo SinVueltas producido por InformateSalta el Coordinador del Ente de Turismo de la Ciudad de Salta, Fernando García Soria, fue consultado por el fin de semana largo que se transita y el impacto que podría generar.

Es que "Salta es un destino que tiene un lugar de consolidación importante, tenemos un flujo constante. Es un destino que funciona durante todo el año" y en este marco "los fines de semana largo es cuando se aumenta la actividad".

Este contexto hace que "este fin de semana largo sea particular porque no estaba en calendario, salió después de que se había publicado. Nosotros sabemos las expectativas que genera en el sector, en un año complejo ese incremento es importante".

"Nosotros nos enfocamos en mercados de cercanía, tenemos la feria del libro, la semana del torrontes, vamos a estar trabajando con los corredores gastronómicos. Sabemos la importancia que tienen los fines de semana largo".

A pesar de que en "septiembre hemos cerrado con números positivos, en lo que es del año estamos abajo en ocupación es parte de la situación económica que se vive. Es un desafío del sector privado".