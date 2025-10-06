Se conoció qué transportaba la camioneta que chocó en ruta 34 por huir de Gendarmería

El viernes trascendió la noticia de un accidente en ruta nacional N° 34, allí una camioneta en la que viajaba una pareja, chocó con una camión al intentar huir de un control de gendarmería.

Con el correr de las horas desde la Fuerza antes mencionada se emitió información oficial que detalla que, durante un control de vial realizado por efectivos del Escuadrón 20 de Orán ,en la localidad de Colonia Santa Rosa, sobre la ruta nacional, los efectivos observaron la maniobra indebida de un conductor que realizó, metros antes de llegar hasta el puesto, un giro en U y aceleró bruscamente la marcha.

Inmediatamente, los funcionarios iniciaron un seguimiento controlado del rodado fugado y fueron informados que el mismo había sufrido un siniestro vial sobre el kilómetro 1.301 de la ruta 34, cuando pretendió sobrepasar dos camionetas que estaban estacionadas sobre la banquina y colisionó contra un camión de gran porte, tras lo cual se resistía a salir del rodado.

Consecuentemente, los uniformados informaron de los hechos a la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán, la cual orientó que se realizará el resguardo del lugar, hasta que llegó la Policía de Salta y efectuó las diligencias del accidente vial.

Posteriormente, el personal de la Fuerza constató que el vehículo estaba ocupado por una pareja e inspeccionó el interior del rodado, hallando 11.950 atados de cigarrillos extranjeros y 157 kilos de hojas de coca en estado natural.

Asimismo, en infracción a la Ley 22.415 "Código Aduanero" y "Atentado y Resistencia a la Autoridad", los gendarmes fueron autorizados para detener al conductor y secuestrar la mercadería ilegal como así también el rodado. Mientras que, la mujer quedó supeditada a la causa.

Intervinieron en este hecho, la Fiscalía Penal de Colonia Santa Rosa y el personal de ARCA "Orán".