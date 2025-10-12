Paseo dominguero: Arte, lectura, Harry Potter y música en la Usina Cultural

La Feria del Libro de Salta propone este domingo una jornada especial dedicada al arte y la literatura, con una variada agenda de actividades que se desarrollarán desde las 15 en la Usina Cultural y otros espacios culturales de la ciudad.

La programación incluirá presentaciones de libros, talleres de escritura, lecturas, intervenciones artísticas y espectáculos para todas las edades. También habrá propuestas innovadoras como el “Harry Potter Book Day”, que reunirá a fanáticos de la saga en un espacio temático lleno de magia y creatividad.

En paralelo, se realizarán talleres de dramaturgia, encuentros de poesía bilingüe y conciertos que combinarán música y palabra, generando un ambiente ideal para disfrutar de la cultura en todas sus expresiones.

Desde el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, se destacó que la feria busca acercar el arte y la lectura a la comunidad, promoviendo la participación de autores locales y la interacción con el público en un entorno abierto y diverso.

La jornada se extenderá hasta las 21 horas e incluirá una variada grilla de espectáculos musicales con artistas locales. Entre las presentaciones destacadas figuran Jóvenes Musiqueros, Luna Mor, Pablo Lozano Trío y Los Gauchos de Acero, además de intervenciones de danza y propuestas escénicas en los distintos espacios.

Con la Usina Cultural como punto de encuentro, Salta vivirá un domingo diferente, donde la literatura, el arte y la imaginación serán los protagonistas.