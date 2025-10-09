¡La Feria del Libro entusiasma a los salteños! ¿Cuáles son algunas de sus 200 actividades?

feria del libro 2025

La Usina Cultural es la sede de la XV Feria del Libro de Salta, un evento de cinco días, del 8 al 12 de octubre, que celebra su aniversario con más de 200 actividades culturales, 40 stands de editoriales y acceso libre y gratuito. El evento se consolida como uno de los encuentros editoriales más grandes del norte argentino.

La feria cuenta con la participación de figuras nacionales de gran convocatoria:

  • Darío Sztajnszrajber: El filósofo presentará la charla "Pensar al otro", invitando a la reflexión sobre temas de la vida cotidiana.
  • Alejandro Bercovich: El periodista económico llega para presentar su libro "El país que quieren los dueños".
  • Noe Dans: La creadora de Sommelier de Libros ofrecerá una propuesta vinculada al mundo literario.
  • Haidu Kowski: Participará con un taller epistolar de cartas de amor y presentará su novela "Ya no hay afuera".
  • Alkoy: El rapero salteño es uno de los invitados locales destacados en el sector artístico. 
Además de las charlas centrales, la Feria del Libro ofrece una programación continua que abarca a todos los públicos y edades:

  • Presentaciones de librosDecenas de autores locales, regionales e internacionales expondrán sus nuevas obras.
  • Talleres y conferencias: Habrá espacios de formación y debate sobre diversos géneros literarios, historia y cultura. Por primera vez, la feria abrirá por la mañana especialmente para recibir a los más chicos con propuestas de literatura infantil.
  • Homenajes y diversidad: La edición de este año incluye un espacio central dedicado a los Pueblos Originarios y homenajes a referentes locales, como a la editorial Tunparenda, precursora en la publicación de autores salteños.
  • Propuestas artísticas: La agenda se completa con espectáculos de música, danza, teatro, cine y juegos.

Con entrada libre y gratuita, la XV Feria del Libro promete ser una cita ineludible para la comunidad salteña.

