¡La Feria del Libro entusiasma a los salteños! ¿Cuáles son algunas de sus 200 actividades?

La Usina Cultural es la sede de la XV Feria del Libro de Salta, un evento de cinco días, del 8 al 12 de octubre, que celebra su aniversario con más de 200 actividades culturales, 40 stands de editoriales y acceso libre y gratuito. El evento se consolida como uno de los encuentros editoriales más grandes del norte argentino.

La feria cuenta con la participación de figuras nacionales de gran convocatoria:

Darío Sztajnszrajber: El filósofo presentará la charla "Pensar al otro", invitando a la reflexión sobre temas de la vida cotidiana.

La creadora de Sommelier de Libros ofrecerá una propuesta vinculada al mundo literario. Haidu Kowski: Participará con un taller epistolar de cartas de amor y presentará su novela "Ya no hay afuera". Alkoy: El rapero salteño es uno de los invitados locales destacados en el sector artístico.

Además de las charlas centrales, la Feria del Libro ofrece una programación continua que abarca a todos los públicos y edades:

Presentaciones de libros: Decenas de autores locales, regionales e internacionales expondrán sus nuevas obras.



La edición de este año incluye un espacio central dedicado a los Pueblos Originarios y homenajes a referentes locales, como a la editorial Tunparenda, precursora en la publicación de autores salteños. Propuestas artísticas: La agenda se completa con espectáculos de música, danza, teatro, cine y juegos.

Con entrada libre y gratuita, la XV Feria del Libro promete ser una cita ineludible para la comunidad salteña.