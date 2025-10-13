Tiene esquizofrenia y Nación le cortó la pensión por discapacidad

A través de QuePasaSalta una mujer denunció la dura realidad que le toca atravesar a diferentes familias, y en su caso a su hermana. Es que Berta, de Molinos, contó que su hermana de 42 años fue diagnosticada con esquizofrenia pero hace poco le suspendieron la pensión por discapacidad. Este dinero era su única ayuda para comprar los medicamentos que necesita y alimentarse.

"Soy una chica con tres hijos y con ella es como tener un hijo más. La situación es grave. Ella necesita tener su plata para poder comer. Yo tengo que pelear por mi hermana. Por primera vez me sentí tan mal, pero tengo que ser fuerte por ella", dijo la mujer muy emocionada por la triste situación que se encuentra atravesando.

De acuerdo a lo que explicó la vecina, su hermana realizaba todos los trámiites para el cobro de su pensión sin ninguna ayuda. Fue durante su última visita al correo cuando le dijeron que debía presentarse junto a un apoderado. "Fue a retirar su documento y cuando volvió me dijo que le habían dicho que tenía que ir a cobrar a Cachi, que está a 46 kilómetros. Justo mi hijo se enfermó y no pudimos ir. Después, cuando fuimos a la Municipalidad, en la computadora apareció que le habían quitado la pensión", explicó.

Ahora, a la familia le piden que se traslade hasta la capital provincial para hacer todo el trámite desde cero, lo que es muy complicado para una familia de escasos recursos. "Nos dijeron que tenemos que venir a Salta. Yo me gano la vida con changuitas, lavando zapatillas y colchones. No tengo cómo viajar ni dejar sola a mi hermana".

Mientras tanto, la mujer con esquizofrenia sobrevive gracias a la asistencia que recibe del hospital local y del Gobierno provincial, aunque Berta teme que esa ayuda no sea suficiente: "Si no toma su medicación, se pierde. No razona, no puede estar sola".