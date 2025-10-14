El sector impropio requiere a la AMT una prórroga hasta 2026 para reempadronarse

Mientras corren los días en los que está vigente el llamado a reempadronamiento para taxis y remises, dispuesto por la Autoridad Metropolitana de Transporte, desde el sector pidieron que el trámite pueda prorrogarse hasta el próximo año, entendiendo los costos que implica la diligencia, en medio de un momento económicamente complicado.

Así lo señaló Roque López, presidente de la Cámara de Agencias de Remises quien al dialogar con Somos Salta, requirió que la AMT pueda entender lo complicado de la altura del año para cumplir con dicho reempadronamiento, esperando una respuesta positiva al respecto.

“Necesitamos que la AMT trabaje conjuntamente, para que el documental no lo hagamos ahora, siempre lo hacemos en julio pero ya estamos casi a fin de año y, a fin de año, hay que volver a hacerla, no estamos para tirar plata al techo”, demandó.

A esto mencionó que cada gasto para un chofer, sea incluso obtener un certificado, certificarlo, etc., “es costoso”, no estando los trabajadores del sector en condiciones para cumplimentar todos los costos “De la noche a la mañana, nos dicen que hagamos esto en septiembre, octubre, como si fuera fácil, cuesta plata”, subrayó.

Por último, López esgrimió: “Para reempadronarse, en una tasa de fiscalización anual, nos cuesta $100.000 y para arriba, además hay que pagar renovación de daños y otros gastos, hay gente que no pudo pagarla, ahora tienen que juntar la plata para pagar lo que falta de este año”.

“Nosotros estamos golpeados económicamente, no encontramos soluciones”