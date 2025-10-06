La AMT prorrogó por 90 días la vigencia de modelos 2011 de taxis y remises

Luego de una serie de reuniones entre el Directorio de la AMT y representantes de los trabajadores de taxis y remises, desde la Autoridad Metropolitana de Transporte dieron a conocer que se extiende por 90 días la autorización para circular de los vehículos modelo 2011 utilizados por los servicios impropios.

“La decisión busca acompañar la situación que atraviesan los choferes y propietarios de taxis y remises, garantizando la continuidad del servicio sin afectar las fuentes laborales”, explicaron desde el organismo.

De acuerdo a lo publicado por NuevoDiario los trabajadores plantearon, la necesidad de equiparar la antigüedad permitida de los vehículos a 15 años. Medida vigente para vehículos que trabajan con aplicaciones.

La AMT recordó que los modelos 2012, 2013 y 2014 ya cuentan con prórroga vigente hasta el 31 de diciembre de 2025. Por ello, la nueva resolución alcanza exclusivamente a los modelos 2011.